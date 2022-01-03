В Азербайджане задержали пограничника, застрелившего трех сослуживцев

БАКУ, 3 января. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов Азербайджана задержали военнослужащего Госпогранслужбы республики, который накануне в расположении части застрелил трех сослуживцев. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Генпрокуратуры Азербайджана.

"В результате поведенных оперативно-разыскных мероприятий 3 января на территории села Малхалаф Лачинского района обнаружен и задержан подозреваемый младший сержант Эльхан Авазлы", - говорится в сообщении.

Расследование инцидента, уточнили в ведомстве, поручено следственному управлению Военной прокуратуры Азербайджана и взято под особый контроль руководства Генпрокуратуры.

В расположении отдельной пограничной дивизии "Губадлы" 2 января младший сержант Эльхан Авазлы по неизвестным причинам застрелил из табельного оружия трех сослуживцев, после чего бросил оружие и скрылся с места происшествия.