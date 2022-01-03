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СМИ: террористы напали на военную колонну в Сирийской пустыне

Погибли пять солдат

БЕЙРУТ, 3 января. /ТАСС/. Банда террористов из группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) устроила засаду на пути следования армейской колонны в Сирийской пустыне. Об этом сообщило в понедельник агентство SANA.

По его данным, боевики открыли огонь по одному из военных автобусов в 50 км от нефтяной станции Махатта-эс-Селиса. В результате погибли пять солдат и еще 20 получили ранения.

Банды ИГ за последние месяцы заметно активизировались на востоке Сирии и совершили несколько нападений на армейские блокпосты и военно-транспортные колонны, правительственные войска понесли потери. В частности, в ноябре 13 военнослужащих сирийской армии погибли в районе Мисраб в провинции Дейр-эз-Зор, попав в засаду террористов. Командование ВС республики перебросило в восточные регионы воинские подкрепления с целью проведения антитеррористических операций.

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