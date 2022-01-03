Власти Мангистауской области Казахстана призвали демонстрантов к конструктивному диалогу

НУР-СУЛТАН, 3 января. /ТАСС/. Власти Мангистауской области на юго-западе Казахстана призвали демонстрантов, требующих снижения цен на сжиженный газ, к конструктивному диалогу и решению возникающих вопросов в правовом ключе. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба администрации региона.

Жители города Жанаозена 2 января массово вышли на улицы с призывом снизить цены на топливо. По их словам, с 1 января цена за литр сжиженного газа возросла до 120 тенге ($0,27), демонстранты требовали снизить ее до 60 тенге ($0,13). Президент страны Касым-Жомарт Токаев поручил правительству срочно рассмотреть ситуацию в Жанаозене с учетом экономической целесообразности и в правовом поле. По словам главы государства, граждане имеют право публично высказывать требования к местным и центральным властям, но делать это следует в соответствии с законодательством, в частности с законом о мирных собраниях.

"В городах Актау и Жанаозене были зафиксированы акции, на которых автовладельцы выразили свое несогласие с ростом цен на сжиженный газ. Представители местных исполнительных органов провели разъяснительную беседу с собравшимися, в ходе которой объяснили, что цена на газ регулируется рынком, то есть спросом и предложением", - рассказали в пресс-службе областной администрации.

По ее данным, в ходе встречи с собравшимися в Актау и Жанаозене представители местных исполнительных органов призвали граждан к решению вопросов в правовом русле посредством конструктивного диалога. "Также представители местных исполнительных органов объяснили собравшимся необходимость соблюдения общественного порядка, так как его нарушение может привести к угрозе жизни и здоровью населения", - говорится в сообщении.