Суд Литвы рассмотрит апелляцию гражданина страны по делу о шпионаже в пользу РФ 26 января

ВИЛЬНЮС, 3 января. /ТАСС/. Апелляционный суд Литвы рассмотрит жалобу защиты гражданина Литвы Алексея Грейчюса на приговор Клайпедского окружного суда о шпионаже в пользу РФ в конце января. Об этом в понедельник сообщила журналистам представитель судебной инстанции Лаура Мицкевичюте.

"Рассмотрение апелляции, с которой в суд обратился приговоренный к более продолжительному сроку заключения (Грейчюс - прим. ТАСС), начнется 26 января", - сказала она.

Как отметила Мицкевичюте, защита требует отменить приговор Клайпедского окружного суда и оправдать Грейчюса. "Как и в суде первой инстанции, заседания будут проходить в рамках закрытого слушания", - сказала представитель суда.

Дело о шпионаже

Приговор в отношении двух граждан Литвы, обвинявшихся в шпионаже в пользу России, был вынесен в ноябре 2021 года. Обвиняемыми проходили руководитель организации русскоязычной молодежи "Ювенис" Алексей Грейчюс, который в 2015 году баллотировался в городской совет Клайпеды по списку партии "Союз русских Литвы", а также Миндаугас Туникайтис, который в том же году баллотировался в совет самоуправления города Пагегяй. По данным следствия, они не были знакомы. Грейчюс ранее был в числе организаторов празднования в Клайпеде Дня Победы, годовщин освобождения города. К 70-летию этого события в 2015 году "Ювенис" издал и передал в библиотеки школ Клайпеды брошюру, посвященную освобождению города-порта.

По утверждению следствия, обвиняемые выполняли за финансовое вознаграждение поручения, направленные против безопасности республики. Эти поручения им якобы давал некий сотрудник пограничного управления ФСБ РФ по Калининградской области, который использовал вымышленное имя.

Не признавший свою вину Грейчюс был приговорен к четырем годам лишения свободы, признавшему вину Туникайтису суд назначил наказание в виде лишения свободы на срок полтора года.

Как отмечало посольство РФ в Литве, преследование властями молодежного активиста Грейчюса вписывается в репрессии властей за право свободно думать, говорить и писать.