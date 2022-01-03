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Bild: Шольц хочет встретиться с Путиным в январе

Как утверждает издание, канцлер ФРГ стремится к "новому началу" в отношениях с Москвой
Канцлер Германии Олаф Шольц EPA-EFE/JORG CARSTENSEN/POOL
Описание
Канцлер Германии Олаф Шольц
© EPA-EFE/JORG CARSTENSEN/POOL

БЕРЛИН, 3 января. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Олаф Шольц считает важным фактором выстраивание отношений с Россией и собирается взять этот вопрос под собственный контроль. Как сообщила в понедельник газета Bild со ссылкой на неназванные источники, уже в январе глава правительства Германии рассчитывает встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным.

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Корреспондент ТАСС не располагает официальным комментарием Берлина на этот счет.

Шольц якобы стремится к "новому началу" в отношениях с Москвой, говорится в статье. В частности, это коснется газовых отношений и украинского вопроса, пишет таблоид. Внешнеполитический советник канцлера Йенс Плётнер "уже на протяжении двух недель готовит встречу" главы правительства ФРГ с российским лидером в январе, утверждает издание.

Bild также пишет, что такое положение дел оставляет за бортом "зеленых", которые в целом более критично настроены в отношении России, особенно по вопросам внешней политики и "Северного потока - 2". Наблюдатели в ФРГ уже неоднократно говорили, что у главы МИД Анналены Бербок другой взгляд на выстраивание отношений с Москвой, нежели у социал-демократа Шольца.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичГерманияРоссияШольц, Олаф
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