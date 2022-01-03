Си Цзиньпин поздравил Назарбаева и действующего лидера Казахстана с 30-летием дипотношений

ПЕКИН, 3 января. /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и нынешнего лидера страны Касым-Жомарта Токаева с 30-летием установления двусторонних дипломатических отношений. Об этом сообщило в понедельник агентство "Синьхуа".

"Я уделяю большое внимание развитию китайско-казахстанских отношений и готов вместе с вами содействовать долгосрочному стабильному развитию стратегического партнерства между Китаем и Казахстаном ради двух стран и их народов", - говорится в телеграмме, которую Си Цзиньпин направил Назарбаеву.

Председатель КНР подчеркнул, что ценит дружественные отношения с первым казахстанским президентом, который "внес огромный вклад в углубление сотрудничества в ходе реализации проектов инициативы "Один пояс - один путь". Си Цзиньпин напомнил, что Назарбаев сыграл большую роль в укреплении контактов между двумя странами.

В послании Токаеву китайский лидер выразил готовность укреплять традиционные дружественные межгосударственные связи. Как отметил Си Цзиньпин, он стремится к тому, чтобы "китайско-казахстанские стратегические отношения всеобъемлющего партнерства вступили на новый этап развития".

В свою очередь поздравительное письмо председателю КНР направил и президент Казахстана. Как сообщила пресс-служба Токаева, в нем глава государства выразил готовность приложить усилия для совместного укрепления регулярных официальных и рабочих контактов.

По его словам, за короткий исторический период между двумя странами сформировалась модель межгосударственных отношений мирового уровня. "Об этом свидетельствует тот факт, что в ходе моего визита в вашу страну в 2019 году мы объявили, что будем развивать вечное стратегическое всестороннее партнерство. Это историческое решение стало важной вехой наших двусторонних усилий по построению равноправных отношений, основанных на добрососедстве, взаимном доверии и поддержке. В частности, решены все вопросы, связанные с нашей общей границей, которая на сегодняшний день стала мостом дружбы и единства. Предстоящее завершение переговоров по рекам на границе Казахстана и Китая станет еще одной яркой страницей в летописи межгосударственного сотрудничества", - отметил Токаев.