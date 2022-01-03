ВВС НАТО в декабре пять раз сопровождали самолеты России над Балтикой

ВИЛЬНЮС, 3 января. /ТАСС/. Истребители НАТО, размещаемые на основе ротации на литовской авиабазе Зокняй, в декабре 2021 года пять раз сопровождали российские военные самолеты, сообщили в понедельник в Минобороны Литвы.

По данным ведомства, для сопровождения российских бортов находящиеся с конца ноября на дежурстве в Литве истребители ВВС Польши с четырьмя истребителями F-16 в воздух поднимались дважды 7 декабря, по разу - 14, 21 и 22 декабря.

Такое сопровождение является рутинной процедурой. В ноябре и в октябре это произошло по два раза, в сентябре - девять раз. В Минобороны РФ неоднократно заявляли, что полеты российских военных самолетов в Калининградскую область и обратно выполняются над нейтральными водами в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Контроль в небе стран Балтии, не располагающих для этого собственной авиацией, осуществляют их союзники по НАТО. С 2004 года на основе ротации истребители стран - членов альянса базируются на базе Зокняй. С апреля 2014 года вторую часть миссии разместили на авиабазе Эмари в Эстонии.