СМИ: проиранские хакеры атаковали сайт и аккаунт в Twitter двух израильских газет

ТЕЛЬ-АВИВ, 3 января. /ТАСС/. Сайт израильской англоязычной газеты The Jerusalem Post и страница в Twitter ивритоязычного издания Maariv были взломаны ночью в понедельник неизвестными хакерами, которые разместили на этих ресурсах изображение, напоминающее взорванный ядерный центр в Димоне на юге Израиля. Об этом сообщает израильское государственное радио KAN.

Радиостанция отмечает, что на размещенных материалах изображено кольцо на руке, из которого на взрывающийся центр в Димоне летит ракета, что указывает на то, что это акция проиранских хакеров, приуроченная ко второй годовщине убийства американцами командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) генерала Касема Сулеймани. Как сообщает KAN, в сопровождающей изображение угрозе на английском и иврите написано: "Мы ближе к вам, там, где вы даже не думаете".

The Jerusalem Post указывает, что пока "не удалось выяснить, были ли это хакеры непосредственно из Ирана, или это [проиранские] сторонники из-за пределов страны, а также была ли у них государственная поддержка". Сайт этой газеты и аккаунт в Twitter Maariv уже восстановили работу после атаки.

В ночь с 2 на 3 января 2020 года США нанесли авиаудар в районе аэропорта Багдада, в результате которого был убит Касем Сулеймани.