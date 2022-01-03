Вучич осмотрел ПТРК "Корнет", закупленные в России

БЕЛГРАД, 3 января. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич осмотрел закупленные в России установки противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) "Корнет". Презентация прошла в понедельник в городе Панчево на базе элитной 72-й бригады специальных операций. Трансляцию осмотра "Корнетов" сербским лидером, а также учений спецназовцев вел канал TV Pink.

Военные доложили президенту, что новое оружие получено подразделением и полностью изучено и освоено. На вопрос Вучича, почему "Корнеты" лучше конкурентов, офицер бригады пояснил, что "Корнеты" имеют в четыре раза большую дальность стрельбы и в три раза большую пробивную способность. Осмотр вооружений завершился докладом о "приеме "Корнетов" на вооружение 72-й бригады спецназначения".

После этого прошли учения, по легенде которых спецназовцы уничтожили террористическую группу численностью 300 человек, используя вертолеты, броневики, а также новые системы вооружения, включая "Корнет".

Ранее ПТРК "Корнет" были поставлены из России в Сербию. Вучич назвал "Корнеты" лучшими в мире. По мнению сербского лидера, они превосходят американские ракетные комплексы Javelin.

Ранее Россия передала Сербии 30 танков Т-72МС и 30 бронетранспортеров БРДМ-2МС. С 2018 года по февраль 2020 года Россия в качестве военно-технической помощи передала Сербии четыре вертолета Ми-35М, шесть истребителей МиГ-29, 10 БРДМ-2, три транспортных вертолета Ми-17В-5, а также зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1".