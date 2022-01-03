Советник канцлера ФРГ проведет на неделе встречу с представителями РФ и Франции по Украине

БЕРЛИН, 3 января. /ТАСС/. Германия продолжает делать ставку на дипломатию в вопросе украинского урегулирования, на этой неделе состоятся встречи советника канцлера ФРГ с коллегами из РФ и Франции, о контактах на высшем уровне сказать пока ничего нельзя. Об этом заявил в понедельник официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт.

"О возможных встречах канцлера мы сообщаем в срок, пока сказать на эту тему нечего", - заявил он, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС. Таким образом он прокомментировал сообщение газеты Bild о якобы ведущейся подготовке в январе встречи канцлера ФРГ Олафа Шольца и президента РФ Владимира Путина.

"Советник канцлера ФРГ Йенс Плётнер на этой неделе встретится с российским и французским коллегой", - сказал представитель кабмина, не уточнив даты. Касаемо контактов в "нормандском формате" Хебештрайт добавил: "Германия и Франция дали понять, что предложение [о контактах] актуально до сих пор".