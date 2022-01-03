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Глава МИД ФРГ 5 января отправится в США

Анналена Бербок обсудит с госсекретарем США Энтони Блинкеном Украину и Россию

БЕРЛИН, 3 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в среду, 5 января, отправится в Вашингтон, где проведет переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Об этом сообщил в понедельник в Берлине представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер.

"Особенную роль будет играть ситуация вокруг украинской границы, а также предстоящие многосторонние диалоговые форматы с Россией", - сказал он. Кроме того, будет обсуждаться тема климата, добавил Бургер.

В среду вечером Бербок отправится обратно в Берлин.

Теги
УкраинаСШАГерманияРоссияБлинкен, Энтони
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