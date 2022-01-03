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Вучич заявил, что Сербия продолжит беречь дружбу с Россией и Китаем

Президент республики отметил, что страна находится на "европейском пути"

БЕЛГРАД, 3 января. /ТАСС/. Сербия продолжит беречь свои дружеские отношения с Россией и Китаем. Об этом заявил в понедельник президент Сербии Александар Вучич, отвечая на вопросы журналистов.

"Сербия находится на европейском пути. У нас очень хорошие отношения с друзьями - и Россией, и Китаем, и Индией, и многими другими в мире. Мы продолжим беречь это и хранить", - заявил сербский лидер.

Внешнеполитический курс Сербии предусматривает вступление в Евросоюз при сохранении дружественных отношений с Москвой и Пекином. Однако такая позиция Белграда вызывает возражения на Западе. Сербии неоднократно давали понять, что европейская интеграция возможна лишь при выполнении двух условий: речь идет о признании независимости Косова и прекращении дружественных отношений с Россией. В последние годы со стороны Запада также все чаще слышатся упреки в адрес Сербии за ее активное сотрудничество с Китаем.

Теги
РоссияКитайСербияВучич, Александар
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