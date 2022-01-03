Служба госбезопасности Латвии считает, что интерес спецслужб РФ к стране останется высоким

РИГА, 3 января. /ТАСС/. Интерес со стороны российских спецслужб к Латвии в этом году будет оставаться на высоком уровне. С таким утверждением выступила Служба государственной безопасности (СГБ) республики в своем ежегодном отчете.

Как сообщает в понедельник агентство LETA, по версии СГБ, в прошлом году основную угрозу для национальной безопасности Латвии якобы представляли спецслужбы РФ, а интерес спецслужб Китая к этой балтийской республике был ниже, чем в предыдущие годы, что связано с введенными из-за пандемии коронавируса ограничениями. В свою очередь спецслужбы Белоруссии будто бы занимались сбором информации об отношении проживающей в Латвии белорусской общины к политическим и общественным процессам в соседней стране.

По утверждению СГБ, угроза со стороны спецслужб РФ и в этом году будет оставаться на высоком уровне, а интерес китайских спецслужб в обозримом будущем может снова возрасти. В свою очередь спецслужбы Белоруссии якобы продолжат свою работу для укрепления позиций президента страны Александра Лукашенко.

Полный текст отчета СГБ будет обнародован в начале этого года.