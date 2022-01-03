МИД КНР: стремление ядерных держав к контролю над вооружениями укрепит взаимное доверие

ПЕКИН, 3 января. /ТАСС/. Стремление лидеров пяти ядерных держав (России, Великобритании, Китая, США и Франции) к предотвращению ядерной войны и контролю над оружием массового поражения будет способствовать укреплению взаимного доверия на международной арене. С таким заявлением выступил в понедельник заместитель министра иностранных дел КНР Ма Чжаосюй.

О чем условилась ядерная "пятерка"

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"Заявление лидеров пяти ядерных держав поможет повысить взаимное доверие. Сотрудничество и координация действий должны прийти на смену конкуренции между крупными державами", - приводит его слова агентство "Синьхуа". По словам китайского дипломата, многосторонние усилия в данном направлении позволят обеспечить всеобщую стабильность.

"Китай будет всегда придерживаться оборонной стратегии <...> и поддерживать свой ядерный арсенал на минимальном уровне, необходимом для обеспечения национальной безопасности", - подчеркнул Ма Чжаосюй.

Заместитель главы МИД КНР уточнил, что Пекин намерен предпринимать активные усилия для укрепления стратегической стабильности во всем мире.

Как сообщил ранее Кремль, лидеры пяти ядерных держав и постоянных членов Совбеза ООН приняли совместное заявление о предотвращении ядерной войны. Стороны подчеркнули важность сохранения и соблюдения двусторонних, а также многосторонних соглашений и обязательств в сфере нераспространения, разоружения и контроля над вооружениями.