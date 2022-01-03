Глава железных дорог Литвы ушел с поста из-за скандала с транзитом белорусских удобрений

ВИЛЬНЮС, 3 января. /ТАСС/. Генеральный директор государственного предприятия Lietuvos geležinkeliai Мантас Бартушка ушел в понедельник по обоюдному согласию сторон с поста главы ведомства в связи со скандалом с транзитом через Литву белорусских калийных удобрений. Об этом компания, поблагодарив теперь уже бывшего руководителя за вклад в трансформацию госпредприятия, сообщила на своем сайте.

"С учетом имеющихся рисков и необходимости диверсификации деятельности план Lietuvos geležinkeliai на 2022 год составлен без расчета на белорусские грузы с расширением работы на рынках Польши и Украины", - говорится в сообщении.

Несмотря на введенные 8 декабря Вашингтоном санкции против производителя калийных минеральных удобрений ОАО "Беларуськалий", его продукция по-прежнему шла транзитом через Литву. Как пояснили в Lietuvos geležinkeliai предприятие получило от белорусских заказчиков аванс в виде предоплаты за транзит, поэтому в одностороннем порядке прекратить перевозку удобрений в Клайпедский морской порт не может.

Из-за того, что Вильнюс не поддержал санкции США, разразился скандал. Глава МИД Габриэлюс Ландсбергис и глава Минтранса Марюс Скуодис объявили о готовности уйти в отставку, однако премьер-министр Ингрида Шимоните поддержала членов кабинета. Они остались на своих постах, в правительстве для урегулирования ситуации создана рабочая группа.

Как отмечают эксперты, власти нашли в лице гендиректора железных дорог стрелочника, так как надо было кого-то наказать.

Договор с ОАО "Беларуськалий" подписан в 2018 году и действителен до 2023 года. Он предусматривает железнодорожный транзит и погрузку в порту 11 млн тонн белорусских удобрений в год.