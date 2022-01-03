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На афгано-туркменской границе произошли стычки между талибами и пограничниками Туркмении

Другие подробности случившегося не поступали

КАИР, 3 января. /ТАСС/. Вооруженные столкновения между боевиками захватившего власть в Афганистане радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) и туркменскими пограничниками произошли на границе двух государств. Об этом сообщила в понедельник в своей электронной версии афганская газета Hasht-e subh.

"Три дня назад сотрудники пограничной службы Туркмении убили одного мирного жителя и избили другого. В ответ на их действия при расследовании инцидента бойцы "Талибана" произвели выстрелы", - рассказал назначенный радикалами глава управления информации и культуры в северной афганской провинции Джаузджан Хиляль Балхи.

Как уточняется, перестрелка между туркменскими пограничниками и талибами произошла в понедельник утром в уезде Хамаб провинции Джаузджан. Другие подробности случившегося не поступали.

В декабре прошлого года похожие инциденты с участием боевиков движения "Талибан" имели место на афгано-иранской и афгано-пакистанской границах.

Теги
АфганистанТуркмения
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