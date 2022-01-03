{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Гибель иранского генерала Касема Сулеймани

Президент Ирана обвинил Трампа в убийстве Сулеймани

Эбрахим Раиси считает, что бывший президент США должен пойти под суд

ТЕГЕРАН, 3 января. /ТАСС/. Президент Ирана Эбрахим Раиси потребовал в понедельник предать суду тех, кто несет ответственность за расправу над командующим силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции генералом Касемом Сулеймани. Об этом он заявил на митинге в Тегеране, посвященном второй годовщине убийства Сулеймани.

На эту тему
Гибель иранского генерала Сулеймани в результате ракетного удара США. Главное
Гибель иранского генерала Сулеймани в результате ракетного удара США.

"Экс-президент США Дональд Трамп и бывший руководитель госдепартамента Майкл Помпео должны предстать перед судом и ответить за совершенное преступление, - сказал Раиси. - Если справедливость не восторжествует, то последует возмездие со стороны иранского народа".

По его словам, бывший командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" посвятил свою жизнь "изгнанию сил зла из региона". "Сулеймани был великим полководцем и оставил после себя школу сопротивления врагам, захватившим земли мусульман". - подчеркнул президент.

Генерал Сулеймани погиб 3 января 2020 года в результате удара беспилотника ВВС США вблизи аэропорта Багдада вместе с заместителем командира иракскими шиитскими формированиями "Аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мухандисом. Минобороны США заявило, что ракетный удар был нанесен по распоряжению тогдашнего президента Дональда Трампа. По версии Пентагона, операция носила оборонительный характер и преследовала цель защитить американских военнослужащих, дислоцированных в Ираке, от якобы планируемых убитым иранским генералом диверсий.

Высший совет национальной безопасности Ирана возложил на США всю ответственность за последствия преступной авантюры. "Америке не миновать возмездия, которое произойдет в нужное время, в подходящем месте", - указывалось в заявлении Совета.

Ранее в Багдаде и иранских городах прошли многотысячные манифестации по случаю годовщины убийства Сулеймани. Постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи призвал Совбез привлечь к ответу США и Израиль за расправу над иранским генералом. По его словам, Сулеймани сыграл большую роль в борьбе с террористами из группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ).

Теги
СШАИранГибель иранского генерала Касема Сулеймани
Глава железных дорог Литвы ушел с поста из-за скандала с транзитом белорусских удобрений
Как отмечают эксперты, власти нашли в лице гендиректора железных дорог стрелочника, так как надо было кого-то наказать
Читать полностью