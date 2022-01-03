Эксперт: Индия традиционно разделяет идеи, высказанные в заявлении ядерных держав

НЬЮ-ДЕЛИ, 3 января. /Корр. ТАСС Евгений Пахомов/. Индия традиционно разделяет идеи, которые были высказаны в совместном заявлении пяти ядерных держав - России, КНР, Великобритании, США и Франции. Такое мнение выразил в понедельник в беседе с корреспондентом ТАСС известный индийский политолог, почетный научный сотрудник экспертного центра Observer Research Foundation в Нью-Дели Нандан Унникришнан.

Не допускать войн между собой и гонки вооружений.

Не допускать войн между собой и гонки вооружений. О чем условилась ядерная "пятерка"

"Высказанные в этом заявлении идеи - это именно те идеи, которые приветствует, разделяет и поддерживает Индия", - сказал эксперт. Он отметил, что главная тема этого заявления, по его мнению, - предотвращение глобальной ядерной войны.

"Оно содержит призыв предотвратить ядерную войну, которая имела бы разрушительные последствия. Что также обещает в конечном итоге всеобщее ядерное разоружение", - указал собеседник агентства. Эксперт также считает, что это "весьма своевременное заявление".

"В этом заявлении нет ничего неприемлемого для кого-либо, особенно для стран, обладающих ядерным оружием", - добавил Унникришнан.

Как сообщил ранее Кремль, лидеры пяти ядерных держав и постоянных членов Совбеза ООН приняли совместное заявление о предотвращении ядерной войны. Стороны подчеркнули важность сохранения и соблюдения двусторонних, а также многосторонних соглашений и обязательств в сфере нераспространения, разоружения и контроля над вооружениями.