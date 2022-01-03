Трамп высказался в поддержку переизбрания Орбана премьером Венгрии

НЬЮ-ЙОРК, 3 января. /ТАСС/. Бывший президент США Дональд Трамп заявил о поддержке премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в борьбе за сохранение поста премьер-министра страны.

Парламентские выборы в Венгрии, по итогам которых будет сформировано новое правительство, пройдут весной. Вызов партии Орбана ФИДЕС намерена бросить коалиция оппозиционных партий.

"Виктор Орбан в Венгрии по-настоящему любит свою страну и хочет обеспечить безопасность своего народа. Он проделал огромную и поразительную работу по защите Венгрии, прекращению нелегальной иммиграции, созданию рабочих мест, развитию торговли и должен продолжить ее по итогам предстоящих выборов. Это сильный лидер, которого уважают все. Я полностью поддерживаю его в борьбе за переизбрание премьер-министром", - говорится в заявлении Трампа, распространенном в понедельник его пресс-службой.

После ухода с поста президента США Трамп до сегодняшнего дня лишь однажды заявлял о поддержке зарубежного политического лидера - он поддержал президента Бразилии Жаира Болсонару, которому в 2022 году также предстоит побороться за сохранение своего поста.

Нынешняя администрация США во главе с президентом Джо Байденом критически относится к методам Орбана на посту премьера Венгрии. Венгерский премьер не был приглашен на "саммит демократий", организованный Белым домом в начале декабря 2021 года.