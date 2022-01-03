NYT: генпрокурор Нью-Йорка вызвала для дачи показаний детей Трампа

НЬЮ-ЙОРК, 3 января. /ТАСС/. Генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс вызвала детей бывшего президента США Дональда Трампа Иванку и Дональда Трампа - младшего для дачи показаний в рамках расследования, касающегося возможного мошенничества в принадлежащей ему компании Trump Organization. Об этом сообщила в понедельник газета The New York Times со ссылкой на источник.

Ранее стало известно, что прокуратура штата Нью-Йорк намерена также допросить самого бывшего президента США. Как утверждает источник издания, повестки ему и его детям были вручены еще 1 декабря 2021 года. Они требуют, чтобы Дональд Трамп дал показания под присягой 7 января 2022 года. Адвокаты Трампа в свою очередь подали в суд на прокурора штата Летицию Джеймс, утверждая, что она нарушает права бывшего президента.

Генпрокурор рассчитывает получить показания в рамках расследования о том, что компания Трампа могла умышленно допускать неверную оценку собственности для различных организаций. Еще один сын бывшего президента Эрик Трамп был допрошен по этому делу еще осенью 2020 года.

В июле 2021 года Trump Organization и лично ее финансовому директору Аллену Вайссельбергу были предъявлены обвинения в уклонении от уплаты налогов, причастности к мошенничеству, хищении имущества и подделке документов. По сведениям телеканала CNN, следователи также в течение продолжительного времени пытались добиться от Вайссельберга показаний, которые могли бы использовать против Трампа. Экс-президенту пока обвинений не предъявили.

Расследование в отношении компании Трампа проводит генпрокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс, а также прокурор округа Нью-Йорк Сайрус Вэнс. Компанию, в частности, подозревают в том, что она искусственно завышала стоимость своих активов с целью получения кредитов. Разбирательство было начато после того, как бывший юрист Трампа Майкл Коэн выступил с утверждениями о том, что в Trump Organization прибегали к данной практике. Экс-президент отрицает обвинения и называет проводимые властями Нью-Йорка расследования "величайшей охотой на ведьм", инициированной демократами в отношении него и его сторонников.