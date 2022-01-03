В МИД Ирана заявили, что Запад должен взять на себя обязательства по отмене санкций

ТЕГЕРАН, 3 января . /ТАСС/. Позиции европейской "тройки" (Великобритании, Франции и Германии) на переговорах в Вене по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе стали более реалистичными. Такое мнение, как передало агентство IRNA , высказал в понедельник официальный представитель МИД Исламской Республики Саид Хатибзаде. Выступая перед журналистами в Тегеране, иранский дипломат призвал Запад взять на себя твердые обязательства по отмене санкций против его страны.

"Пока рано судить, составили ли США и три европейские державы дорожную карту по отмене санкций, но мы наблюдаем отход от прежних позиций", - отметил Хатибзаде. По его словам, западные участники консультаций осознали, что "не могут предъявлять Тегерану требований, выходящих за рамки заключенного в 2015 году СВДП".

"Настало время всем сторонам продемонстрировать стремление добиться прогресса в области отмены санкций, выработки соответствующих гарантий и механизма проверки", - сказал официальный представитель иранского МИД.

Как сообщила IRNA, Тегеран требует в приоритетном порядке рассмотреть вопрос о механизме проверки отмены санкций и гарантий того, что США больше не нарушат достигнутые договоренности.

В понедельник в Вене возобновился после новогоднего перерыва восьмой раунд переговоров, целью которых является воссоздание СВПД в первоначальном виде и возвращения США в это многостороннее соглашение. По итогам заседания Совместной комиссии Ирана и "пятерки" международных посредников (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция) стороны договорились ускорить процесс работы над проектом соглашения и завершить его к началу февраля.