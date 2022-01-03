Источник: Чавушоглу и Блинкен обсудили по телефону "напряженность между РФ и Украиной"

АНКАРА, 3 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу провел в понедельник телефонные переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Об этом сообщил ТАСС источник в турецком внешнеполитическом ведомстве.

"В ходе переговоров, которые прошли в преддверии встреч НАТО и ОБСЕ, были обсуждены напряженность между РФ и Украиной, активизация стратегического механизма (по нормализации отношений между Анкарой и Вашингтоном - прим. ТАСС), двусторонние отношения между Турцией и США, события в Судане, Эфиопии и на Кавказе", - сказал собеседник агентства.