Президент Чехии воздержится в 2022 году от зарубежных визитов

ПРАГА, 3 января. /ТАСС/. Президент Чехии Милош Земан в 2022 году не планирует совершать зарубежные визиты. Об этом сообщил в понедельник журналистам пресс-секретарь главы государства Иржи Овчачек.

"Президент республики не планирует в текущем году зарубежных визитов. С [иностранными] государственными деятелями он планирует встречаться в Чехии", - отметил Овчачек.

Официальный представитель президента проинформировал, что Земан доволен работой нового правительства Чехии, которое назначил 17 декабря прошлого года. Кабмин занимается решением конкретных вопросов и воздерживается от ненужной, по словам Овчачека, популяризации собственной деятельности в социальных сетях и СМИ.

Пресс-секретарь также сообщил, что 77-летний глава государства строго выполняет рекомендации врачей, под постоянным наблюдением которых находится. Земан отказался от табака и алкогольных напитков. Даже во время новогодних праздников президент не выкурил ни одной сигареты и не выпил ни рюмки спиртного, сказал Овчачек.