Министр обороны Эстонии надеется, что стране не придется воевать в одиночку

ТАЛЛИН, 3 января. /ТАСС/. Министр обороны Эстонии Калле Лаанет выразил в понедельник надежду на то, что этой балтийской республике не придется сражаться в войне в одиночку.

"Эстония больше не должна отстаивать себя в одиночестве, - сказал он, выступая на церемонии в Таллине в честь 102-летней годовщины с момента окончания Освободительной войны (принятое в Эстонии название части Гражданской войны в России - прим. ТАСС). - У нас есть сильные союзники, вместе с которыми мы защищаем и храним друг друга, но мир, конечно же, не является чем-то само собой разумеющимся".

Лаанет также выступил с утверждением, что "восточный сосед Европейского союза не желает сам жить в мире и демократии и не дает этого другим".

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия. По его словам, Москва прилагает все возможные усилия для того, чтобы помочь Киеву урегулировать конфликт в Донбассе, сохраняя приверженность "нормандскому формату" и минским соглашениям.