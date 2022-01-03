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Президент Мексики заявил, что просил Трампа снять обвинения с Ассанжа

Андрес Мануэль Лопес Обрадор подчеркнул, что ответа он не получил

МЕХИКО, 3 января. /ТАСС/. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор обращался к Дональду Трампу, когда он был президентом США, с просьбой снять обвинения с основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом глава латиноамериканского государства сообщил в понедельник на пресс-конференции.

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"До того, как закончился срок полномочий администрации президента Дональда Трампа, я в письменном виде попросил его снять обвинения [с Ассанжа], простить его <...>, - сказал Лопес Обрадор. - Я отправил это письмо, ответа не получил". Мексиканский лидер также вновь заявил о готовности предоставить убежище австралийцу. "Ассанж болен, и если бы ему позволили получить убежище в стране, в которой он решит [жить], включая Мексику, это стало бы проявлением солидарности", - добавил Лопес Обрадор.

Ассанж содержится в лондонской тюрьме Белмарш с апреля 2019 года, после того как посольство Эквадора в британской столице отказало журналисту в убежище, которое предоставлялось ему на протяжении семи лет. В США основателю WikiLeaks инкриминируют преступления, связанные с крупнейшим в американской истории случаем раскрытия секретной информации. По совокупности предъявленных обвинений ему грозит до 175 лет тюремного заключения.

Апелляционный суд Англии и Уэльса 10 декабря 2021 года поддержал апелляцию Министерства юстиции США по делу об экстрадиции Ассанжа. Кроме того, суд постановил передать дело обратно в Вестминстерский магистратский суд, чтобы судья направила его на рассмотрение главы МВД Великобритании Прити Пател, которая должна лично решить вопрос о выдаче Ассанжа.

Теги
МексикаСШАТрамп, ДональдАссанж, ДжулианЛопес Обрадор, Андрес Мануэль
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