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Блинкен обсудил с главами МИД "Бухарестской девятки" ситуацию на границе России и Украины

Госсекретарь подтвердил приверженность США продолжению тесных консультаций и координации со всеми трансатлантическими союзниками и партнерами в рамках усилий по деэскалации путем сдерживания, обороны и диалога

ВАШИНГТОН, 3 января. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен в понедельник обсудил по телефону с представителями стран "Бухарестской девятки" (Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Словакия, Румыния, Чехия и Эстония) обстановку на границе между РФ и Украиной и приписываемое российской стороне наращивание сил. Об этом говорится в заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.

"Госсекретарь и министры иностранных дел обсудили дестабилизирующее ситуацию наращивание сил Россией вдоль границы с Украиной, необходимость единой и решительной позиции и готовности НАТО в вопросе коллективной обороны союзников, а также трансатлантического сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес", - говорится в тексте.

"Госсекретарь подтвердил приверженность США продолжению тесных консультаций и координации со всеми нашими трансатлантическими союзниками и партнерами в рамках усилий по деэскалации путем сдерживания, обороны и диалога", - отметил Прайс. "Они также выразили солидарность с Литвой перед лицом усиления политического давления и экономического принуждения со стороны КНР", - говорится в заявлении.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом он не исключил вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

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СШАБлинкен, Энтони
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