Эксперт: заявление ядерной "пятерки" полезно, его нужно подкрепить действиями

ВАШИНГТОН, 3 января. /ТАСС/. Совместное заявление пяти ядерных держав и постоянных членов Совбеза ООН - России, Великобритании, Китая, США и Франции - о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений является полезным, но на данном направлении требуются конкретные действия. Такое мнение выразил руководитель вашингтонской Ассоциации по контролю над вооружениями Дэрил Кимболл.

Комментируя в понедельник по просьбе ТАСС публикацию этого документа, он отметил: "Заявление пяти ядерных держав - участников Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), безусловно, является долгожданной передышкой после их недавних споров. К сожалению, за этим стоит не так много, как кажется на первый взгляд". "Полезно повторить принцип Рейгана и Горбачева от 1985 года, согласно которому "в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана", но это также и соответствует здравому смыслу. Проблема в том, что каждая из пяти стран следует стратегии ядерного сдерживания, которая зависит от того, чтобы угроза применения ядерного оружия была "убедительной" и возможной", - подчеркнул Кимболл.

"По меньшей мере если лидеры пяти ядерных стран ДНЯО серьезно считают, что в ядерных войнах нельзя одержать победу, им следует официально объявить, что единственное назначение ядерного оружия заключается в том, чтобы обеспечивать сдерживание и отвечать только на ядерный удар, а не на неядерные угрозы", - полагает эксперт. "Если ядерное оружие будет применено целенаправленно, случайно или непреднамеренно, нет гарантий, что можно будет предотвратить полномасштабную ядерную войну. Учитывая катастрофические последствия даже ограниченного применения ядерного оружия, ни одна из сторон не будет победителем", - добавил он.

Ассоциация, которую возглавляет Кимболл, была основана в 1971 году. Она базируется в Вашингтоне и является одной из самых известных американских неправительственных организаций, ратующих за укрепление международных режимов нераспространения и разоружение.

Нужны совместные усилия

Эксперт, в частности, назвал полезным следующее положение документа: "Мы вновь заявляем об актуальности ранее сделанных нами заявлений о ненацеливании и подтверждаем, что наше ядерное оружие не нацелено друг на друга или на любое другое государство". Вместе с тем, по мнению Кимболла, "в действительности все пять государств могут быстро перенаправить свое ядерное оружие для того, чтобы уничтожить друг друга, и ни одно из них не объяснило, как их планы относительно ядерной войны соответствуют законам и обычаям войны и международному гуманитарному праву".

"Ядерная "пятерка" заявляет, что привержена выполнению статьи VI ДНЯО. Так и должно быть, таковы обязательства, согласно договору. Реальное выполнение обязательств и обещаний в соответствии с ДНЯО - это другой вопрос, и большая часть из пяти ядерных держав ДНЯО не может обоснованно утверждать, что выполняет обязательства договора в сфере разоружения, - считает Кимболл. - Как минимум всем им следует поддержать завершение переговоров по соглашению, которое придет на смену Новому ДСНВ и будет предполагать снижение лимитов на все типы ядерных вооружений не позднее 2025 года и углубление взаимодействия между странами "пятерки" по ядерному разоружению в двустороннем или новом многостороннем формате". Говоря о Новом ДСНВ, эксперт имел в виду российско-американский Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.

Комментируя заявление пяти стран о готовности "и дальше заниматься поиском двусторонних и многосторонних дипломатических подходов, чтобы избегать военной конфронтации <...>", Кимболл отметил, что это "отвечает интересам" государств. Вместе с тем, по его мнению, "кризис на Украине и напряженность в Южно-Китайском море демонстрирует, что они должны на деле выполнять свои обязательства".

"Итог такой: каждая из стран ядерной "пятерки" продолжает в той или иной степени совершенствовать и обновлять свои смертоносные арсеналы, риск ядерной войны с катастрофическими последствиями по-прежнему слишком высок, а ключевые обязательства в сфере разоружения не выполнены. Всем пяти странам следует подкрепить свои заявления действиями", - подчеркнул руководитель Ассоциации по контролю над вооружениями.