Боррель посетит Украину 4-6 января

БРЮССЕЛЬ, 3 января. /ТАСС/. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель посетит 4-6 января Киев, чтобы подтвердить "твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины" со стороны Евросоюза. Об этом сообщила в понедельник внешнеполитическая служба ЕС. В ходе визита он побывает на линии соприкосновения в Донбассе.

"Верховный представитель отправится с визитом на Украину 4-6 января. Этот его первый зарубежный визит в этом году подчеркивает сильную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, которая противостоит гибридным действиям и концентрации российских сил, - говорится в заявлении. - Боррель в сопровождении главы МИД Украины Дмитрия Кулебы посетит линию соприкосновения на востоке Украины. Затем он направится в Киев, где проведет встречи с украинскими властями".

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу.

При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия. По его словам, Москва прилагает все возможные усилия для того, чтобы помочь Киеву урегулировать конфликт в Донбассе, сохраняя приверженность "нормандскому формату" и минским соглашениям.