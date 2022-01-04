Лидер "Хезболлах" обвинил Саудовскую Аравию в поддержке террористов в Сирии и Ираке

БЕЙРУТ, 3 января. /ТАСС/. Бойцы шиитских отрядов сражались в Сирии с экстремистскими группировками, которые были созданы и вооружены Саудовской Аравией. С таким заявлением выступил в понедельник лидер шиитской партии "Хезболлах" Хасан Насрулла. В телеобращении, переданном по каналу Al Mayadeen, он отверг обвинения со стороны Эр-Рияда в причастности "Хезболлах" к террористической деятельности.

"Шиитские бойцы защищали мирное население в Сирии и Ираке, в то время Саудовская Аравия направляла туда исламских радикалов и смертников, от рук которых гибли женщины, дети и старики", - заявил Насрулла. Он также подчеркнул, что "саудовские правящие круги стоят за деятельностью террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в регионе".

"Мы не нападали на Саудовскую Аравию, но она стала участницей заговора против Сирии и развязала войну в Йемене, выполняя волю Соединенных Штатов", - отметил шиитский политик.

Премьер-министр Ливана Наджиб Микати в свою очередь поспешил выступить в понедельник с заявлением, в котором указал, что высказывания лидера "Хезболлах" не отражают официальной позиции Бейрута. "Нападки на арабские государства Персидского залива и в особенности на Саудовскую Аравию не отвечают интересам ливанского народа и тем усилиям, которые прикладывает правительство по выводу страны из кризиса", - подчеркнул он.

Отзыв послов

Ранее виновником дипломатического скандала между Бейрутом и арабскими монархиями Персидского залива, который разразился в конце октября прошлого года, стал министр информации республики Джордж Кордахи, ушедший 3 декабря в отставку. Он выступил в защиту йеменских мятежников-хуситов, противостоящих, по его словам, несправедливой и бесчеловечной агрессии со стороны Саудовской Аравии.

В Эр-Рияде назвали реплики Кордахи клеветническими и искажающими позицию королевства в поддержку законного йеменского правительства. Власти Саудовской Аравии, а затем Бахрейна, Кувейта и Объединенных Арабских Эмиратов выслали послов Ливана и отозвали своих дипломатов из Бейрута. Кроме того, Эр-Рияд приостановил импорт ливанских овощей и фруктов, что нанесло урон экономике республики. Как заявил телеканалу Al Hadath саудовский министр иностранных дел принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд, "между странами Персидского залива и Ливаном нет кризиса". По его словам, "проблема состоит в том, что Ливан находится под гегемонией агентов Ирана в лице "Хезболлах", которые полностью контролируют его правительство".