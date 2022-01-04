Председатель ГА ООН назвал заявление о предотвращении ядерной войны правильным сигналом

ООН, 4 января. /ТАСС/. Заявление пяти ядерных держав (Россия, Китай, США, Великобритания, Франция) о недопустимости ядерной войны стало правильным сигналом для всей планеты в начале 2022 года. Об этом заявил в понедельник председатель Генеральной Ассамблеи ООН Абдулла Шахид, комментарий которого распространила его пресс-секретарь Полина Кубияк.

"Председатель Генеральной Ассамблеи приветствует совместное заявление пяти ядерных держав, которые также являются постоянными членами Совета Безопасности. Приверженность обязательствам в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия, в том числе по статье 6, и желание увеличить взаимное понимание и уверенность, а также предотвратить гонку вооружений, которая не пойдет на пользу никому, но поставит всех под угрозу - это правильный сигнал всей планете в начале нового года", - сказал он.

В понедельник лидеры пяти ядерных держав и постоянных членов Совбеза ООН приняли совместное заявление. Они подчеркнули, что считают своей первоочередной ответственностью "недопущение войны между государствами, обладающими ядерным оружием, и снижение стратегических рисков". Лидеры уверены, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана. Они высказались против дальнейшего распространения ядерного оружия и заявили о стремлении "работать со всеми государствами в целях создания атмосферы безопасности".

Договор о нераспространении ядерного оружия был подписан в 1968 году. Он узаконил ядерные арсеналы Великобритании, России, Китая, Франции и США, закрепив за этими странами статус ядерных держав. Другие страны, подписав документ, лишаются права создавать или приобретать оружие массового поражения. Участниками соглашения сейчас являются более 190 государств. Вне договора остаются Индия, Пакистан и Израиль. В январе 2003 года из договора вышла КНДР.