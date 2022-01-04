Эксперт: призывы к санкциям против РФ и принятию Украины в НАТО не отвечают интересам США

ВАШИНГТОН, 4 января. /ТАСС/. Инициативы, предполагающие введение США новых антироссийских рестрикций и предоставление Украине дополнительных вооружений и членства в Североатлантическом альянсе, не соответствуют американским интересам в сфере безопасности. Такое мнение высказала в понедельник издатель и редакционный директор журнала "Нейшн", вице-президент Американского комитета за согласие между Соединенными Штатами и Россией Катрина ванден Хойвел.

"Воинственные призывы к введению дополнительных санкций, предоставлению Украине дополнительных вооружений и членства в НАТО, к еще более конфронтационному курсу в отношении России представляют все большую угрозу, не способствуют нашей безопасности и не отвечают национальным интересам", - говорится в комментарии Хойвел, опубликованном на сайте вашингтонской неправительственной организации "Институт за публичную точность".

"Хотя нет сомнений в том, что Россия способствовала напряженности, Запад должен был понимать, что попытка принять Украину в НАТО вызовет глубокие исторические разногласия внутри Украины и усилит озабоченность России. То, что является по сути гражданской войной, стало войной через посредников, точкой опасного геополитического сосредоточения", - полагает эксперт.

"Нам необходимо рассуждать трезво и обратиться к дипломатии, чтобы прекратить конфликт, он уже унес жизни более 14 тыс. человек. Не следует заблуждаться: у этого конфликта нет военного решения. Лишь разумный диалог и политическое урегулирование могут позволить Украине встать на путь к долгосрочной стабильности и некому подобию мира", - подчеркнула Хойвел.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

Представители вашингтонской администрации ранее неоднократно заявляли, что возможное, по их версии, вторжение РФ на Украину недопустимо и приведет к введению санкций в отношении Москвы, а также увеличению военного присутствия США в Европе.