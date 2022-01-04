Эксперты: "пятерка" СБ ООН впервые заявила о недопустимости ядерной войны

ВАШИНГТОН, 4 января. /ТАСС/. Пять ядерных держав и постоянных членов Совбеза ООН - Россия, Великобритания, Китай, США и Франция - в понедельник впервые совместно заявили, что "в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана". Об этом говорится в опубликованном заявлении руководителей и основателей вашингтонской неправительственной организации "Инициатива по сокращению ядерной угрозы" Эрнеста Мониса и Сэма Нанна.

"Сегодняшнее четкое и прямое заявление представляет собой первый случай, когда все пять признанных ядерных держав мира в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) совместно подтвердили этот фундаментальный принцип, заложив важную основу для активизации усилий по снижению риска ядерного конфликта", - заявили экс-глава Минэнерго США Монис и бывший председатель комитета по делам вооруженных сил Сената Конгресса США Нанн.

Они призвали мировых лидеров "поручить своим правительствам предпринять конкретные шаги в этом направлении". В вашингтонской организации считают "необходимым ускорение индивидуальных и коллективных усилий по снижению риска применения ядерного оружия путем укрепления гарантий, которые могут предотвратить несанкционированное, непреднамеренное или ошибочное применение ядерного оружия". По мнению экспертов, крайне важно "расширение и углубление диалога по снижению данного риска по двусторонним и многосторонним каналам", а также "снижение роли ядерного оружия в доктринах и стратегиях национальной безопасности" государств. Монис и Нанн указали на важность "дальнейшего сокращения ядерных арсеналов начиная с переговоров и достижения" договоренностей между Москвой и Вашингтоном по соглашению, которое придет на смену российско-американского СНВ-3 - Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, "которые еще больше ограничат и сократят арсеналы обеих стран".

Заявление ядерных держав

В понедельник лидеры России, Китая, США, Великобритании и Франции приняли совместное заявление. Они подчеркнули, что считают своей первоочередной ответственностью "недопущение войны между государствами, обладающими ядерным оружием, и снижение стратегических рисков". Лидеры уверены, что в ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана. Они высказались против дальнейшего распространения ядерного оружия и заявили о стремлении "работать со всеми государствами в целях создания атмосферы безопасности".

Договор о нераспространении ядерного оружия был подписан в 1968 году. Он узаконил ядерные арсеналы Великобритании, России, Китая, Франции и США, закрепив за ними статус ядерных держав. Другие страны, подписав документ, лишаются права создавать или приобретать оружие массового поражения. Участниками соглашения сейчас являются более 190 государств. Вне договора остаются Индия, Пакистан и Израиль. В январе 2003 года из договора вышла КНДР.