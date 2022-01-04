Лидеры Китая и Украины обменялись поздравлениями по случаю 30-летия дипотношений

ПЕКИН, 4 января. /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин и президент Украины Владимир Зеленский во вторник обменялись поздравительными телеграммами по случаю 30-й годовщины установления дипломатических отношений между двумя государствами. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

"Я готов вместе с вами содействовать развитию еще более плодотворных китайско-украинских отношений и двустороннего сотрудничества во всех сферах", - заявил Си Цзиньпин. Как он уточнил, руководство КНР уделяет пристальное внимание вопросам, касающимся формирования стратегических контактов с Украиной.

Китайский лидер указал на укрепление взаимного доверия между Пекином и Киевом и на активизацию культурно-гуманитарного взаимодействия двух стран. По его словам, Китай и Украина "всегда поддерживают стабильные и гармоничные отношения".

"В период пандемии наши страны оказывают друг другу поддержку. Мы вместе боремся с распространением коронавируса, что свидетельствует о глубокой дружбе между китайским и украинским народом", - подытожил Си Цзиньпин.