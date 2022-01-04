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Трамп назвал Twitter позором демократии

Кроме того, экс-президент отметил, что соцсети нельзя позволять работать в США
Экс-президент США Дональд Трамп AP Photo/Alex Brandon
Описание
Экс-президент США Дональд Трамп
© AP Photo/Alex Brandon

НЬЮ-ЙОРК, 4 января. /ТАСС/. Бывший президент США Дональд Трамп назвал социальную сеть Twitter позором демократии. Об этом говорится в его заявлении, которое распространила в понедельник пресс-служба экс-президента.

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Трамп комментировал блокировку аккаунта в Twitter члена Палаты представителей Марджори Тейлор Грин за распространение недостоверных сведений о коронавирусе. Сам Трамп был навсегда заблокирован в Twitter после штурма его сторонниками Капитолия 6 января 2021 года.

"Twitter - это позор демократии. Ему нельзя позволять работать в этой стране. Марджори Тейлор Грин представляет множество честных, патриотичных и трудолюбивых избирателей. Они не заслуживают такого отношения со стороны низких Twitter и Facebook. Все должны уйти из Twitter и Facebook. Они скучные, представляют точку зрения только радикальных "левых", и их все ненавидят. Они - позор для нашей страны. А ты, Марджори, продолжай бороться!"

Социальная сеть Facebook также заблокировала Трампа после 6 января 2021 года, однако сохранила возможность пересмотра этого решения в будущем.

Теги
СШАТрамп, Дональд
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