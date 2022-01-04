Заседание Совета Россия - НАТО состоится 12 января

БРЮССЕЛЬ, 4 января. /ТАСС/. В Североатлантическом альянсе подтвердили проведение заседания Совета Россия - НАТО (СРН) 12 января и призвали РФ "принимать во внимание озабоченности альянса". Об этом говорится в полученном во вторник ТАСС заявлении представителя пресс-службы НАТО.

"Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в качестве председателя Совета Россия - НАТО созвал встречу СРН 12 января 2022 года", - говорится в сообщении пресс-службы. В нем подчеркивается, что "диалог с Россией должен проводиться на основании взаимности, отвечать на озабоченности НАТО по поводу российских действий".