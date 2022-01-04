В Киеве считают, что мигранты могут угрожать безвизовому режиму между Украиной и ЕС

КИЕВ, 4 января. /ТАСС/. Поток мигрантов из Белоруссии на Украину может создать риски для безвизового режима со странами ЕС. Такое мнение высказала глава Государственной миграционной службы Украины Наталья Науменко.

"Мы все понимаем, что цель этих мигрантов не Украина, а дальнейшее перемещение в страны Европы. Существуют определенные риски, связанные с этой ситуацией, в частности это риск потери безвиза из-за наличия неконтролируемой миграции с Украины. Это же как раз одно из условий приостановления безвиза", - сказала Науменко в интервью агентству РБК-Украина, опубликованном во вторник.

По ее словам, пока Украину этот миграционный кризис обходит. "Хотя реально географическое положение Украины является привлекательным для миграционных потоков, поскольку это довольно-таки быстрый, дешевый путь с Востока на Запад, особенно учитывая большое количество "прозрачных" границ", - отметила Науменко.

Она подчеркнула, что ведомство "постоянно усиливает противодействие нелегальной миграции не только из Беларуси и считает это одним из приоритетных в своей деятельности". "В целом мы пока не наблюдаем значительного роста как законной миграции на Украину, так и незаконной", - отметила Науменко.

Безвизовый режим между Украиной и Европейским союзом действует с 11 июня 2017 года.