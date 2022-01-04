В Минске заявили, что ценят поддержку Баку в международных организациях

МИНСК, 4 января. /ТАСС/. Белоруссия и Азербайджан достигли высокого уровня политических и экономических отношений, Минск ценит поддержку Баку в международных организациях на всех уровнях. Об этом заявила во вторник председатель Совета Республики (верхней палаты) Национального собрания Белоруссии Наталья Кочанова, встречаясь с послом Азербайджана в Белоруссии Ульви Бахшалиевым.

"Нас связывают дружеские отношения, экономические, политические, гуманитарные связи. И это взаимодействие очень важно для нас - мы чувствуем поддержку Азербайджана в международных организациях на всех уровнях. Так и должны поступать настоящие друзья", - приводит слова Кочановой Telegram-канал верхней палаты белорусского парламента.

Глава Совета Республики выразила уверенность, что "высокий политический диалог между странами в это непростое время говорит о том, что отношения (между Белоруссией и Азербайджаном - прим. ТАСС) будут еще более тесными и плодотворными". Кочанова считает, что "взаимодействие парламентариев должно быть более тесным". "Наши контакты должны быть более эффективными, и, думаю, возобновление встреч, парламентских визитов в Азербайджан и Беларусь будет содействовать этому", - сказала она. Спикер верхней палаты белорусского парламента заявила, что в Минске будут рады визиту руководителя парламента Азербайджана.