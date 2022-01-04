Минск приветствует заявление "пятерки" о недопущении ядерной войны

Не допускать войн между собой и гонки вооружений. О чем условилась ядерная "пятерка"

"Государства ядерной "пятерки" по сути пришли к консенсусу в отношении того, что в ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана. В условиях турбулентности международных отношений и наличия серьезных межгосударственных противоречий - это не формализм, а очень важный факт", - заявил пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз, комментарий которого размещен во вторник на сайте ведомства.

Он отметил, что нельзя не оценить масштабную работу, проведенную российскими коллегами как инициаторами этого документа. "Поэтому мы приветствуем и всецело поддерживаем данное заявление", - подчеркнул дипломат.

Глаз напомнил, что Белоруссия первой на постсоветском пространстве добровольно отказалась от обладания ядерным оружием, и в конце ноября 2021 года исполнилось 25 лет со дня вывода последней ракеты с ядерной боеголовкой с ее территории.

По его словам, при этом Минск рассчитывает, что совместные усилия лидеров стран ядерной "пятерки", наряду с продлением в феврале 2021 года российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, станут залогом укрепления глобальной архитектуры международной безопасности, разоружения и нераспространения, будут содействовать успеху Конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия, которая должна состояться в этом году.

3 января лидеры пяти ядерных держав и постоянных членов Совбеза ООН приняли совместное заявление. Они подчеркнули, что считают своей первоочередной ответственностью "недопущение войны между государствами, обладающими ядерным оружием, и снижение стратегических рисков". Лидеры выразили уверенность, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана. Они высказались против дальнейшего распространения ядерного оружия и заявили о стремлении "работать со всеми государствами в целях создания атмосферы безопасности".