Заседание парламента Италии по выборам президента республики состоится 24 января

РИМ, 4 января. /ТАСС/. Председатель Палаты депутатов (нижней палаты итальянского парламента) Роберто Фико созвал заседание парламента по выборам президента республики 24 января.

"Председатель Палаты депутатов Роберто Фико, заслушав Председателя Сената Республики Марию Элизабетту Казеллати, созвал парламент на проведение общей сессии с участием региональных делегатов в понедельник 24 января в 15:00 для проведения выборов президента республики", - говорится в сообщении, опубликованном во вторник на сайте Палаты депутатов.

Согласно Конституции, кандидат в главы государства должен получить 2/3 голосов избирателей. Если этот порог не преодолевается ни одним из претендентов, выдвинутых партиями, в течение трех раундов, с четвертого раунда для победы достаточно простого большинства. Голосование - секретное. Президент избирается сроком на семь лет.

Помимо депутатов и сенаторов в голосовании участвуют выборщики - губернаторы, члены административных советов и их спикеры - назначенные по трое от каждой из 20 областей Италии.