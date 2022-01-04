Президент Литвы назвал ошибкой открытие в Литве представительства не Тайбэя, а Тайваня

ВИЛЬНЮС, 4 января. /ТАСС/. Открытие в Литве представительства Тайваня, а не Тайбэя, как это делается другими странами, является ошибочным решением МИД балтийской республики. Об этом во вторник в эфире радиостанции Ziniu Radijas заявил президент Литвы Гитанас Науседа.

"Ошибкой стало не само открытие представительства, а его название, которое со мной МИД согласовано не было", - сказал он.

Резкое ухудшение отношений Вильнюса и Пекина было спровоцировано открытием 18 ноября 2021 года в Литве представительства Тайваня. Китай, выступающий против офиса под таким названием (Пекин согласен, чтобы это, как в других странах, было представительство Тайбэя), отозвал своего посла из Вильнюса и предложил сделать то же Литве. 21 ноября правительство КНР приняло решение понизить дипломатические отношения с Литвой до уровня поверенного в делах, а 26 ноября направило ноту об изменении статуса китайской дипмиссии в Вильнюсе с посольства на представительство КНР.

"Жаль, что название представительства стало фактором, который сильно сказался на наших отношениях с Китаем. Из-за этого нам теперь приходится разбираться с последствиями", - подчеркнул Науседа.

Пекин задействовал экономические рычаги: приостановил грузовые железнодорожные перевозки в Литву, уменьшил кредитный лимит для работающих на китайском рынке литовских предприятий, прекратил выдачу разрешений на экспорт продуктов питания. В начале декабря КНР вычеркнула Литву как государство из базы данных своей таможенной системы. В результате литовские экспортеры не могли оформить законным образом доставленные в КНР товары. Через неделю Литва вновь появилась в китайских таможенных системах. Пекин также предупредил международные компании о нежелательности поставок в Китай продукции, которая произведена с участием литовских партнеров.