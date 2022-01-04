В Берлине подтвердили, что встреча советников из РФ, ФРГ и Франции пройдет 6 января

БЕРЛИН, 4 января. /ТАСС/. Встреча внешнеполитических советников от России, Германии и Франции по украинской тематике пройдет 6 января, подтвердили в пресс-службе кабмина ФРГ.

"Встреча советников от Германии, Франции и России запланирована на 6 января", - заявил во вторник представитель правительства ФРГ в ответ на запрос ТАСС.

Ранее источник в администрации президента РФ сообщал, что замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак проведет 6 января в Москве встречу с коллегами по "нормандскому формату" из ФРГ и Франции.

Берлин на ней будет представлять внешнеполитический советник канцлера Йенс Плётнер.