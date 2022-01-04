СМИ: в Норвегии задержали россиянина, разыскиваемого РФ за мошенничество

ХЕЛЬСИНКИ, 4 января. /ТАСС/. Россиянин был задержан в конце декабря в Норвегии на основании международного ордера на арест, выданного Россией, он подозревается в мошенничестве в крупном размере. Об этом сообщила во вторник газета Romerikes Blad.

Мужчину в возрасте около 50 лет, имя которого не называется, задержали 29 декабря в столичном аэропорту Гардермуэн. Как сообщает издание, на основании информации, полученной от РФ, он, будучи членом правления в фирме, использовал фиктивные контракты для мошенничества в крупных размерах - на сумму свыше $1,4 млн. В РФ за такое преступление можно получить 10 лет тюрьмы.

Известно, что мужчина также проживает в Бельгии, в Норвегию он ехал с целью отдыха. В розыске он находится с весны прошлого года.

Полиция подала в местный окружной суд прошение о заключении задержанного под стражу на четыре недели в ожидании его выдачи РФ, однако не получила поддержку суда. Суд, в частности, указал на то, что у него нет сведений о доказательствах вины мужчины, а также документов из российских судов, которые бы поясняли основания для подозрений во вменяемых ему преступлениях. Решение окружного суда было обжаловано прокуратурой, новое рассмотрение прошения об аресте в суде второй инстанции еще не проводилось.

Комментариями посольства РФ ТАСС пока не располагает.