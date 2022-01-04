Главы МИД НАТО обсудят требования России по европейской безопасности 7 января

БРЮССЕЛЬ, 4 января. /ТАСС/. Главы МИД НАТО проведут экстренную видеоконференцию 7 января для обсуждения требований России по вопросам европейской безопасности. Об этом сообщается во вторник в Twitter НАТО.

Отказ от расширения на восток и оружия у границ. О чем РФ хочет договориться с США и НАТО

"Внеочередная встреча глав МИД НАТО в виртуальном формате состоится в пятницу 7 января. Министры обсудят концентрацию российских сил на территории Украины (НАТО подразумевает Крым - прим. ТАСС) и вокруг нее, и более широкие вопросы европейской безопасности", - говорится в сообщении. Эта встреча созвана в преддверии первого за два с половиной года Совета Россия - НАТО (СРН) 12 января, где РФ намерена обсудить свои требования по европейской безопасности.

Первый СРН

В Североатлантическом альянсе во вторник ТАСС подтвердили проведение заседания Совета Россия - НАТО 12 января и призвали РФ "принимать во внимание озабоченности альянса". Последний раз СРН созывался летом 2019 года без каких-либо практических результатов. 12-13 января в Брюсселе также состоится заседание Военного комитета НАТО на уровне начальников генеральных штабов.

"Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в качестве председателя Совета Россия - НАТО созвал встречу СРН 12 января 2022 года", - говорится в сообщении пресс-службы. В нем подчеркивается, что "диалог с Россией должен проводиться на основании взаимности, отвечать на озабоченности НАТО по поводу российских действий, должен быть основан на базовых принципах и фундаментальных документах о европейской безопасности и проводиться параллельно с консультациями с европейскими партнерами НАТО".

В НАТО пока не уточнили повестку дня встречи. Ранее Россия заявляла о намерении обсудить с НАТО свои инициативы в сфере европейской безопасности, которые включают требования вывода ядерного оружия США из Европы, отказа от размещения обычных военных сил НАТО у границ РФ, а также отказа альянса от курса на вовлечение в НАТО Украины и Грузии.

В свою очередь Столтенберг неоднократно заявлял в декабре, что предлагает созвать в начале 2022 года СРН "для обсуждения ситуации на Украине и вокруг нее", а также слухи о "концентрации сил РФ у границы с Украиной".

Позиция России

В ночь на 31 декабря президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден провели телефонные переговоры, которые длились 50 минут. Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил журналистам, что Кремль доволен состоявшимся контактом президентов двух стран, в целом направленность разговора была конструктивной. По его словам, основной темой беседы стали предстоящие переговоры о гарантиях безопасности, и лидеры договорились держать под личным контролем их ход и поддерживать телефонные контакты.

В Москве ожидают, что итогом переговоров с США станут правовые гарантии отказа НАТО от продвижения на восток и размещения у российских границ угрожающих систем вооружения, а американский президент, как отметил Ушаков, с такой точкой зрения согласился. Российский президент предупредил, что возможные новые санкции против России могут привести к полному разрыву ее отношений с США и нанести серьезный ущерб ее связям с Западом в целом.

Как ожидается 10 января начнутся российско-американские переговоры по вопросам безопасности в Женеве.