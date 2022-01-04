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В Туркмении опровергли сообщения об инциденте на границе с Афганистаном

В туркменском посольстве в Кабуле подчеркнули, что Ашхабад поддерживает добрососедские отношения с Афганистаном в соответствии со статусом нейтралитета

ТАСС, 4 января. Появившиеся в СМИ сообщения о перестрелке на границе Туркмении и Афганистана недостоверны. Об этом говорится в заявлении туркменского посольства в Кабуле, распространенном во вторник.

"3 января 2022 года в некоторых СМИ появилась неподтвержденная и недостоверная информация о ситуации на туркмено-афганской границе", - говорится в заявлении.

В дипмиссии подчеркнули, что Ашхабад поддерживает добрососедские отношения с Афганистаном в соответствии со статусом нейтралитета. "Туркмено-афганская граница является границей дружбы. На регулярной основе проводятся согласованные действия с афганской стороной по поддержанию мира на туркмено-афганской границе", - подчеркнули в посольстве.

Ранее афганская газета Hasht-e subh сообщила, что 3 января на границе двух государств произошла перестрелка между туркменскими пограничниками и талибами (члены запрещенного в РФ движения "Талибан").

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АфганистанТуркмения
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