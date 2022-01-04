Погранохрана Польши подписала соглашения на установку заграждения на границе с Белоруссией

ВАРШАВА, 4 января. /ТАСС/. Польская погранохрана подписала три договора с подрядчиками на строительство заграждения на границе с Белоруссией. Об этом заявил во вторник на брифинге замглавы МВД Польши Мачей Вонсик.

"Сегодня пограничная охрана подписала договоры", - сказал он, подчеркнув, что подписано "три крупных договора о строительстве заграждения".

По его словам, протяженность заграждения составит 186 км. Строительство будет одновременно вестись на четырех участках. Потребуется 50 тонн стали.

Польша сообщила о планах строительства на границе с Белоруссией пятиметрового забора, оснащенного современными средствами наблюдения, на фоне миграционного кризиса. На этот проект из польского бюджета будет выделено почти 1,5 млрд злотых (свыше $370 млн). Общая протяженность польско-белорусской границы составляет 418 км. Большая часть проходит по реке Буг.

Кризис на границах Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей, куда с начала прошлого года устремились мигранты, резко обострился 8 ноября. Несколько тысяч человек подошли с белорусской стороны к польской границе, некоторые из них попытались силой попасть в Польшу, прорвав заграждение из колючей проволоки. В последние месяцы мигранты периодически пытаются проникнуть на польскую территорию небольшими группами. Всего за минувший год было зафиксировано около 40 тыс. попыток нелегальных мигрантов незаконно проникнуть в Польшу из Белоруссии. Годом ранее их было только 122.