В Нур-Султане в районе госорганов не наблюдается скоплений жителей

НУР-СУЛТАН, 4 января. /ТАСС/. Обстановка в столице Казахстана в настоящий момент спокойная, в районе, где расположена резиденция президента и основные министерства, скоплений горожан не наблюдается, передает во вторник корреспондент ТАСС.

Ранее в социальных сетях распространились видеозаписи, на которых предположительно несколько сотен человек двигались в правобережной части города в районе улицы Валиханова. Как убедился корреспондент ТАСС, в данный момент на месте находятся несколько машин и автобусов полиции, движение регулирует сотрудник правоохранительных органов. На тротуаре вдоль торгового центра стоят несколько групп граждан, некоторые из которых снимают происходящее на мобильные телефоны. На улицах этой части Нур-Султана периодически проезжают патрульные автомобили.

На левом берегу реки Ишим, где расположена резиденция главы государства и Дом министерств, также сохраняется спокойная обстановка, какого-либо скопления граждан не наблюдается. Традиционно безлюдно для холодного времени года и в районе символа казахстанской столицы - монумента Байтерек, неподалеку стоят несколько машин полиции.

Кроме того, спокойная обстановка и в районе посольства России в Казахстане.

2 января жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области массово вышли на улицы с призывом снизить цены на топливо. По их словам, с 1 января цена за литр сжиженного газа возросла до 120 тенге ($0,27), демонстранты требовали снизить ее до 50-60 тенге ($0,11 - 0,13). Президент Касым-Жомарт Токаев поручил правительству срочно рассмотреть ситуацию в регионе с учетом экономической целесообразности и в правовом поле. Правительственная комиссия прибыла в Актау и приступила к работе. Во вторник после встречи с протестующими комиссия объявила о снижении цены на сжиженный газ до 50 тенге ($0,11) за литр в Мангистауской области.

Президент также назначил на 5 января совещание с правительством, сотрудниками своей администрации и "представителями других заинтересованных органов", посвященное социально-экономической ситуации в республике. Позже он со своей странице в Twitter обратился к протестующим с просьбой не следовать деструктивным призывам тех, кто заинтересован в подрыве стабильности и единства общества. Токаев подчеркнул, что требования социально-экономического характера будут рассмотрены отдельно, в том числе в ходе совещания в среду.