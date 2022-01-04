ООН надеется, что консультации России с США и НАТО приведут к деэскалации напряженности

ООН, 4 января. /ТАСС/. ООН надеется, что итогом консультаций России с США, НАТО и ОБСЕ по вопросам безопасности станет деэскалация напряженности. Об этом заявил во вторник на брифинге официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик.

"Мы очень надеемся, что итогом этих встреч будет деэскалация напряженности, которую мы наблюдали в этой части мира", - сказал он.

"Мы всегда поддерживаем и призываем к диалогу, особенно на высшем уровне", - отметил Дюжаррик.

Он также сказал, что ООН серьезно обеспокоена ситуацией вокруг Украины, во всемирной организации надеются на продолжение диалога и не хотели бы начала военных действий.

"Мы очень обеспокоены данной ситуацией. Мы приветствуем контакты на различных уровнях, в том числе на высшем, и надеемся, что такие контакты будут продолжаться, даже если напряженность сохранится. Мы надеемся, что диалог продолжится, и не хотели бы видеть никаких враждебных военных действий вокруг Украины, откуда бы они ни исходили", - сказал Дюжаррик.

10 января в Женеве планируется проведение переговоров РФ и США по гарантиям безопасности. Кроме того, 12 января состоится заседание Совета Россия - НАТО, а 13 января - переговоры представителей РФ и ОБСЕ. Министерство иностранных дел России 17 декабря 2021 года опубликовало проекты договора с США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств - членов НАТО. Они были переданы помощнику госсекретаря США Карен Донфрид 15 декабря 2021 года.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучали утверждения о якобы возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента России назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом Песков не исключил вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия. По его словам, Москва прилагает все возможные усилия, чтобы помочь Киеву урегулировать конфликт в Донбассе, сохраняя приверженность "нормандскому формату" и минским соглашениям.