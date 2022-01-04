Столтенберг рассказал, какие темы рассмотрит Совет Россия - НАТО 12 января

БРЮССЕЛЬ, 4 января. /ТАСС/. Совет Россия - НАТО 12 января рассмотрит вопросы военной безопасности в Европе, Украину, меры, связанные с сокращением рисков и военной транспарентностью. Об этом написал во вторник в Twitter генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Я созвал Совет Россия - НАТО 12 января, чтобы обсудить вопросы, связанные с европейской безопасностью, в особенности ситуацию на Украине и вокруг нее, вопросы, связанные с военной активностью, взаимной транспарентностью [действий военных России и НАТО - прим. ТАСС] и снижением рисков", - отметил он.