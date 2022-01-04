В ООН считают, что наемники должны покинуть Ливию как можно быстрее

ООН, 4 января. /ТАСС/. ООН считает, что силы наемников в Ливии должны покинуть страну, сделать это необходимо как можно скорее, препятствий для этого нет. Об этом заявил во вторник официальный представитель генерального секретаря организации Стефан Дюжаррик.

"Мы всегда призывали и призываем, чтобы наемники, люди, которые не представляют Вооруженные силы Ливии, ушли как можно скорее. Мы не видим никаких препятствий, чтобы они ушли, и, безусловно, мы считаем, что они должны уйти", - сказал он.

Совместный военный комитет Ливии, включающий по пять военных представителей от западного и восточного регионов Ливии, уже давно обсуждает механизмы вывода иностранных войск и наемников, что прописано в соглашении о прекращении огня между сторонами, и ранее планировал завершить этот процесс к началу выборов. 8 октября члены комитета в Женеве окончательно согласовали план действий, договорившись установить контакты с соответствующими местными и международными сторонами для поддержки его реализации.

Он, в частности, предусматривает четыре этапа. Первый - это отвод иностранных боевиков от линий соприкосновения на согласованные позиции, второй и третий - начало работы международного комитета под патронажем ООН для мониторинга численности наемников и иностранных военных. На четвертой фазе должен начаться одновременный и согласованный всеми вывод этих формирований.

Парламентские и президентские выборы в Ливии должны были пройти 24 декабря, но за два дня до назначенного срока Высшая избирательная комиссия страны объявила о переносе голосования, рекомендовав провести выборы 24 января 2022 года. Избирком отметил, что окончательное решение о новых сроках парламентских и президентских выборов в стране должна принять Палата представителей (парламент). 28 декабря законодательный орган не смог принять решение о новой дате голосования, отложив заседание на неделю.