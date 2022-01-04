Президент Казахстана заявил, что власть не падет

НУР-СУЛТАН, 4 января. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем заявлении в связи со сложившейся ситуацией в стране призвал с соотечественников проявить благоразумие и не поддаваться на провокации.

"Дорогие соотечественники, вновь обращаюсь к вам. Проявите благоразумие и не поддавайтесь на провокации изнутри и извне, эйфории митинговщины и вседозволенности. Призывы атаковать служебные помещения гражданских и военных ведомств являются абсолютно незаконными. Это преступление, за которым может последовать наказание. Власть не падет", - сказал Токаев в видеозаявлении во вторник.

"Нам нужен не конфликт, а взаимное доверие и диалог", - подчеркнул глава государства. "Обращаюсь к молодежи: не портите свои жизненные пути, не отравляйте жизнь близким, все законные просьбы и требования с вашей стороны будут внимательно учтены. Будут приняты соответствующие решения. Завтра состоится рабочее совещание по всем этим вопросам. Надеюсь на ваше благоразумие. Сейчас на карте и ваше благополучие, и место нашей страны в современном мире", - пояснил президент Казахстана.

2 января жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области массово вышли на улицы с призывом снизить цены на топливо. По их словам, с 1 января цена за литр сжиженного газа возросла до 120 тенге ($0,27), демонстранты требовали снизить ее до 50-60 тенге ($0,11 - 0,13). Президент поручил правительству срочно рассмотреть ситуацию в регионе с учетом экономической целесообразности и в правовом поле. Правительственная комиссия прибыла в Актау и приступила к работе. Во вторник после встречи с протестующими комиссия объявила о снижении цены на сжиженный газ до 50 тенге за литр в Мангистауской области.

Президент также назначил на 5 января совещание с правительством, сотрудниками своей администрации и "представителями других заинтересованных органов", посвященное социально-экономической ситуации в республике. Позже он со своей странице в Twitter обратился к протестующим с просьбой не следовать деструктивным призывам тех, кто заинтересован в подрыве стабильности и единства общества.